Giornata mondiale del diabete, la prevenzione grazie a Pennetti Lab

Il diabete

Una ridotta disponibilità di insulina → Per capire: c'è meno insulina di quanta ne servirebbe all'organismo per il suo corretto funzionamento;

Un impedimento alla normale azione dell'insulina → Per capire: l'insulina è presente, ma l'organismo non riesce a farne buon uso;

Una combinazione dei due sopraccitati fattori → Per capire: l'insulina è poca e non funziona in modo adeguato.

la macroangiopatia (una forma di aterosclerosi particolarmente grave e precoce)

la microangiopatia (un'alterazione a carico della circolazione sanguigna all'interno dei piccoli vasi arteriosi, manifesta soprattutto nella retina, nel rene e nei nervi).

Martedì 14 novembre, in occasione della giornata mondiale del diabete, nelle sedi di sarà possibile eseguire il test per la glicemia e l'emoglobina glicata al costo di 9 euro.Il diabete mellito, o più semplicemente diabete, è una malattia metabolica conseguente a un calo di attività dell'insulina, un ormone prodotto dalle cellule beta delle isole di Langerhans del pancreas.