Vax o No vax... questo è il dilemma

senza prove o senza numeri le nostre posizioni (anche in tema vaccini) restano semplicemente opinioni.

Lo chiamano antivaccinismo o semplicemente movimento No Vax e, con la pandemia di coronavirus che si è scatenata violentemente sopra le nostre teste, sono tornati a farsi sentire.Dato quasi per scontato che la soluzione ultima per metter fine a questo "mostro" chiamato COVID-19 sia la scoperta di uno o più vaccini, l'opinione pubblica si spacca a riguardo.Comunque la si pensi, sembra che a orientare le posizioni su un tema così delicato siano le informazioni e i gruppi di opinione che si trovano su Internet, e in particolare sui social media. Un nuovo studio pubblicato su "Nature" da Neil Johnson e colleghi della George Washington University, ha tracciato una mappa completa delle interazioni su Facebook tra persone a favore, contrarie o neutrali alle vaccinazioni, indicando come si possono influenzare a vicenda e dimostrando che queste comunità online sono un terreno fertile per la crescita e lo sviluppo della sfiducia nelle competenze di medici e scienziati.La ricerca s'inserisce in un ricco filone di studi che cerca di analizzare come si propaga in rete lasu temi particolarmente importanti come il ​ riscaldamento climatico o, in tempi più recenti, la pandemia del nuovo coronavirus.La preoccupazione è che le notizie infondate e fuorvianti possano diffondere comportamenti scorretti, aggravando il contagio a livello globale.Magari, quando la tempesta coronavirus sarà passata, scopriremo (forse ci vorranno anni) interessanti o scabrosi retroscena su questo capitombolo mondiale, sulla sua reale natura, sull'esistenza di eventuali complotti o doppi fini, oppure semplicemente sull'impreparazione dell'umanità, distratta da ben altro, ad una simile pandemia.Ad ogni modo malattie mortali o fortemente invalidanti sono una realtà, come sono altrettanto realtà i numeri.Purtroppo, ma è pur comprensibile, non tutti hanno familiarità con l'analisi statistica dei dati. Quale uomo di scienza, ed avendo particolare familiarità con ciò che c'è dietro la scoperta, lo studio e l'immissione in commercio di un nuovo farmaco, in termini di tempi, test e autorizzazioni, non posso che essere concorde con la frase che ha reso celebre un famoso ingegnere statunitense:Detto in parole povere,Ed è sulla base di ciò, che è meglio sequi sotto per poi scegliere/valutare il "meno peggio".