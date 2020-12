Si fanno sempre più serrati, anche a Giovinazzo, i controlli dei Carabinieri per contrastare la diffusione del Covid-19: nei giorni scorsi, ad esempio, i militari hanno sorpreso all'interno di un monolocaleche si erano riuniti per giocare alla. Tutti sono stati identificati e sanzionati.«È una lotta all'incoscienza - spiegano dal, in una nota stampa - quella che stanno portando avanti i militari dell', che già meno di 15 giorni fa si erano trovati difronte ad una situazione identica, sorprendendointenti a guardare una partita di calcio, sempre in un locale adibito a circolo». Stavolta è toccato ad altrettanti giovani,, i quali non hanno potuto fornire una spiegazione plausibile., inoltre, diretti sul campo dal maresciallo capo, hanno avvertito sin da subito un odore anomalo e hanno così proceduto anche ad una perquisizione locale e personale, rinvenendo su due dei quattro ragazzi. Inevitabile è così scattata la sanzione amministrativa e la segnalazione allaai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90. La droga rinvenuta, invece, è stata sequestrata.«Un copione sempre uguale quindi - concludono i-. Piccoli circoli e luoghi di ritrovo, spesso utilizzati da giovani non curanti dell'emergenza sanitaria, che se da un lato li costringe alla didattica a distanza, dall'altro, pensano, che consenta loro di incontrarsi per giocare oppure guardare partite di calcio».