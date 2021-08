Gara di solidarietà per il piccolo Paolo: l'appello del sindaco di Giovinazzo

«Paolo è un bimbola forma più grave di atrofia muscolare spinale, diagnosticata quando aveva un mese di vita. Esiste un farmaco che può aiutarlo a migliorare le condizioni di vita; si chiama Zolgesma».L'appello è corso veloce ieri sera, 10 agosto, sui social network. Un appello accorato del sindaco di Giovinazzo,affinché la comunità che lui amministra da 9 anni dimostri, una volta di più il suo gran cuore.«La famiglia di Paolo - ha spiegato Depalma - ha bisogno di noi, per questo invito tutte le attività commerciali a ritirare, presso, il salvadanioed a posizionarli all'interno delle proprie attività. #AiutiamoilPiccoloPaolo !Ringrazio coloro che compiranno un piccolo gesto di solidarietà che contribuirà a dare una speranza a Paolo e alla sua famiglia».Una battaglia di grande civiltà, un aiuto che deve essere dato. Nessuno può fare finta di nulla, la storia di Paolo oggi è nota e la nostra testata continuerà a battere affinché, come accaduto in passato per altre situazioni dolorose, sappia mostrarsi comunità coesa. Insieme possiamo farcela.