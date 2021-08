Galizia (M5S): «Grazie a nostro impegno sbloccati 100milioni per Patti territoriali»

«Il 3 agosto scorso, il Ministero dello Sviluppo economico ha finalmente pubblicato l'atteso bando per accedere ai finanziamenti dei Patti Territoriali, un'occasione preziosa, per il Sud e non solo, di mettere in rete soggetti pubblici e privati, enti e istituti di credito, per dar vita a progetti pilota in tema di transizione ecologica, autoimprenditorialità, turismo e cultura, riqualificazione delle aree urbane e interne. Un lavoro iniziato con il decreto Crescita, grazie all'allora ministro dello Sviluppo economico Luigi di Maio, e che ho seguito passo dopo passo per ottenere che le risorse messe a disposizione venissero sbloccate».A dichiararlo è la deputata giovinazzesecapogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue alla Camera.«Luigi Di Maio ha rimesso in moto con il decreto Crescita questo strumento fermo da ben nove anni – prosegue – disponendo una notevole semplificazione normativa e stabilendo che le risorse non ancora utilizzate andassero a finanziare nuovi progetti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Ora, dopo il nostro intenso lavoro finalizzato ad arrivare a utilizzare le risorse, i 100 milioni di euro messi a disposizione dal bando del Mise, per un massimo di 10 milioni a progetto, consentiranno a diversi territori di investire e innovare e dunque di avere uno strumento in più per ripartire dopo la crisi», conclude Galizia.