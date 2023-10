"Friccico ner core", meta prediletta dai buongustai: il ricco calendario di eventi dal 31 ottobre a San Valentino

14 foto Fricicco ner core

La cucina romana è una tendenza in rapida espansione.Le pietanze e le ricette care all'indimenticabile sora Lella e agli osti trasteverini, ai sonetti di Trilussa e Gioacchino Belli, ai libri gastronomici di Aldo Fabrizi, da qualche anno conoscono una sorprendente diffusione nelle città e nei borghi italiani, con sapori e aromi imperdibili.Giovinazzo non fa eccezione. Il grande successo del ristorante "Friccico ner core - cucina romana per passione" in Piazza Meschino, a ridosso della maestosa Cattedrale dell'Assunta, lo testimonia ampiamente con i numeri.Non è un traguardo effimero, legato all'arrivo dei turisti nelle meravigliose località della Puglia durante la stagione estiva. La gustosa e sorprendente offerta gastronomica ha creato un pubblico d'affezione e "Friccico" prepara nelle sue sale accoglienti un intrigante calendario di eventi destinati all'ampio favore della platea di buongustai, con l'intento di bissare il successo riscosso dalla sua apertura e per tutta la bella stagione. Lo testimoniano le eccellenti recensioni sulle più note piattaforme specializzate in enogastronomia.Il primo appuntamento è alle porte. L'osteria romana nel cuore del centro storico giovinazzese prepara per la data del, un appetitoso mix di piatti romani e piccanti proposte messicane, nella notte di ricongiunzione, secondo la festività messicana patrimonio Unesco dal 2008, tra gli spiriti dei morti e i vivi, in un'esplosione di colori.Il calendario disegnato ravviva la stagione fredda con diverse serate a tema fino alla metà del prossimo febbraio.Ilsarà la sera dei costumi e delle atmosfere medievali in una avvolgente cornice, bissata il. Il talentuoso, approdato alla trattoria romana di Giovinazzo dopo l'eccellente opera nel prestigioso resort di Borgo Egnazia, è pronto a inventare qualcosa di insolito da accostare alle prelibatezze della capitale nelleDall'spazio alle, che rappresentano un settore degno di grande attenzione con la possibilità per le imprese del territorio di godere della bontà dell'offerta del ristorante e trascorrere una serata indimenticabile anche tra colleghi. L'atmosfera e la passione dei gestori rendono amichevoli e rilassanti gli incontri legati alle relazioni sociali e alle strategie commerciali, in un clima accogliente e insieme elegante., invece, raccomanda le mise ispirate alle atmosfere del Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, rievocando la moda e il costume degli. Le suggestioni del cinema muto e del jazz, delle trasvolate oceaniche e del proibizionismo rivivono in un evento di grande fascino, per salutare tutti insieme il 2024.Il gran finale della stagione autunno-inverno propone ilper coppie in idillio. Il bouquet eno-gastronomico e scenografico è di assoluto livello.L'idea di "Friccico ner core" a Giovinazzo si è rivelata vincente e ravviverà anche le sere invernali.Friccico in romanesco è un fremito, un piacevole palpito. Questa deliziosa parola è diventata patrimonio collettivo grazie alla canzone del 1932 Tanto pe' canta' del geniale Ettore Petrolini, restituita al successo molti anni dopo dallo strepitoso Nino Manfredi, il più amato dei Rugantino sul palcoscenico.La passione e la cura dei gestori di questo ristorante, legato al culto dei prodotti laziali d'eccellenza, realizzano il desiderio di emozione del palato con l'Amatriciana e la Cacio e Pepe, la Gricia e la Carbonara, i carciofi alla giudìa e i fior di zucca con la mozzarella, la coda alla vaccinara e i rigatoni alla pajata, i filetti di baccalà e i pecorini romani di varia stagionatura, l'abbacchio allo scottadito e la cicoria ripassata, le puntarelle con le alici e i saltimbocca di vitello, innaffiati dal vino di prestigiose cantine pugliesi e nazionali.È tutto quello che l'avviata osteria di Giovinazzo vuole regalare ai suoi estimatori nei prossimi mesi, allietati dagli eventi in programma, in una terra che sa vivere e conoscere il piacere del cibo migliore e della genuina convivialità.Friccico ner corePiazza Meschino, 12 - Borgo antico Giovinazzo (Ba)Cellulare: +39 3756780100