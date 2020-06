Fotografi in protesta davanti alla sede della Regione Puglia

La crisi economica post emergenza sanitaria sta colpendo vari settori dell'economia, ma le partite IVA sono quelle nettamente più a rischio.Ieri mattina a protestare sono stati i fotografi e gli operatori video a Bari, dinanzi al nuovo Palazzo della Regione Puglia. Anche loro, come diverse altre categorie in questi giorni, si sentono invisibili. Nonostante la riapertura del settore wedding, molti sono stati i rinvii e il lavoro degli specialisti della fotografia è in netta crisi.«Cosa chiediamo? - spiegava in una nota che anticipava la manifestazionepresidente nazionale del Fondo Internazionale per la Fotografia - Che ci venga dato fino a marzo 2021 un sostegno economico per far fronte alle spese di gestione delle attività, fitti, utenze, tasse e sostentamento familiare. Cosa abbiamo fatto in questo periodo? Abbiamo scritto al presidente Conte, a Camera, Senato, presidenti regionali, abbiamo avviato una campagna durante il lockdown #riaprireperfarecosa e una petizione, ma sin qui non abbiamo ottenuto grandi risposte dalle autorità. Per cui ci siamo fatti capofila di varie associazioni nazionali e regionali per scendere in piazza e manifestare».Per Giovinazzo c'eranoquest'ultimo fotografato con un cartello chiarissimo: "Riaprire per fare cosa?". Una denuncia su una delle realtà forse più trascurare dal DL Rilancio e che in questo 2020 dovrà rinunciare a tantissimo lavoro per via delle necessarie norme anti-Covid.Un comparto importante, fatto spesso da professionalità elevate che chiede solo risposte certe in tempi brevissimi.