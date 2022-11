Fidapa Giovinazzo, due appuntamenti per la Giornata mondiale diritti dei bambini

In occasione della, la sezione, in collaborazione con i due Istituti Comprensivi presenti sul territorio cittadino, ha organizzato due importanti iniziative in programma il 16 ed il 18 novembre prossimi.Quest'oggi,, alle ore 9.00, nell'aula magna della Scuola "San Giovanni Bosco", gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado si esibiranno in attività, laboratori, riflessioni sui principi contenuti nella Nuova Carta dei diritti della Bambina, formulata a Zurigo, nel 2016, durante il Congresso Europeo della BPW (Business Professional Women)., alle ore 8,30, all'interno della Scuola "Don Saverio Bavaro", alla "Marconi" alle 9,30, alla "Papa Giovanni XXIII" alle 10,30 gli alunni dei tre plessi realizzeranno attività legate ai principi della Nuova Carta dei Diritti della Bambina.«Tutto questo - spiegano dalla Fidapa - è stato reso possibile grazie alla collaborazione delle Dirigenti scolastiche dei due I.C., dr.ssa Scorza e dr.ssa Domestico, e grazie all'infaticabile disponibilità del corpo docente dei due Istituti. Tali iniziative nell'attesa che il Comune di Giovinazzo adotti ufficialmente, con regolare delibera consigliare, la Nuova Carta dei diritti della Bambina».La Carta, ispirata alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, ha il merito di distinguere i due generi in termini di caratteristiche, di bisogni, di esigenze fisiche e di connotazioni emotive diverse. L'obiettivo della Nuova Carta dei Diritti della Bambina è quello di garantire alle bambine una crescita sana, armoniosa, coerente con le proprie inclinazioni, per sviluppare nella società donne consapevoli e libere, qualunque ruolo si troveranno a ricoprire nella vita