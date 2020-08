Festa Patronale 2020, il messaggio di Gaetano Dagostino alla città

Entrano nel vivo i festeggiamenti perquest'anno inevitabilmente in forma unicamente liturgica secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Pugliese a cui tutte le Diocesi e i Comitati Feste Patronali si sono dovuti adeguare in tema di contrasto al Covid-19.Ne è consciopresidente del Comitato giovinazzese, composto da uomini e donne che anche durante il lockdown non hanno smesso di lavorare anche a distanza, senza lesinare alcuno sforzo per rendere comunque bella la festa per la Mamma di tutti noi. Una Festa liturgica, sotto l'attento sguardo diparroco della Concattedrale, che domani sera, 19 agosto, terrà aperta la chiesa dopo il Solenne Pontificale officiato dasino a mezzanotte. Maria ci chiama ed i giovinazzesi, soprattutto quest'anno, non possono non inginocchiarsi davanti a Lei e farsi avvolgere dal suo manto d'amore.Di seguito il testo del Presidente Dagostino. (G.B.)Gaetano Dagostino