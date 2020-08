Festa delle radici, Antonio Stornaiolo e Nancy Dall'Olio stasera a Giovinazzo

Tutto pronto per la "". Stasera a partire dalle 20,30 in piazza Vittorio Emanuele II torna l'appuntamento per celebrare tutti quei pugliesi distanti fisicamente dalla propria regione ma che portano la loro terra d'origine sempre nel cuore. Mattatore della serata sarà, affiancato sul palco da, ambasciatrice della Puglia nel mondo. Annunciata la presenza anche del sindaco di Giovinazzoe del governatore della Regione PugliaLa serata prevede dei collegamenti con New York, Shangai e da altri luoghi del mondo, che sono diventati la seconda casa di molti pugliesi. Previste anche una serie di sorprese, sui cui dettagli gli organizzatori mantengono ancora uno stretto riserbo. L'intero evento, organizzato da Pugliapromozione e dal Teatro Pubblico Pugliese con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Giovinazzo e la collaborazione del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo. si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.