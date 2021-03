La scorsa estate, a Terlizzi, mentre era libero dal servizio, inseguì e fece arrestaredi Bitonto, di soli, che aveva afferrato il collo di unadel posto, strappandole una collana d'oro. Il 4 marzo, vice brigadiere della, per quel gesto, ha ricevuto undallaRiconoscimento meritatissimo: il 21 agosto scorso, dopo aver acquisito le prime informazioni sull'accaduto, non esitò a lanciarsi all'inseguimento del malfattore. Che non fece molta strada: il militare, dopo averlo raggiunto, riuscì a bloccarlo anche grazie all'ausilio fornitogli da un altro militare giunto sul posto. Lo scippatore in erba fu poi condotto in caserma, dichiarato in arresto per il reato die ristretto ai domiciliari. La cronaca dell'accaduto, a quasi sei mesi di distanza dai fatti, è diventata la motivazione con cui l'ha scelto di attribuire all'uomo unLa cerimonia, nel rispetto delle regole anti Covid, s'è svolta nella sede del: «Addetto a Stazione distaccata, libero dal servizio, non esitava, ancorché disarmato - si legge sul documento del generale di brigata, a capo della- a porsi all'inseguimento di due malviventi responsabili del furto con strappo di due medagliette in oro ad una donna, riuscendo, dopo averne localizzato uno e un inseguimento, a trarlo in arresto. L'intervento, oltre al recupero della refurtiva, consentiva la successiva identificazione del correo».Un nuovo riconoscimento, dunque, per il vice brigadiere(una carriera, la sua, costellata di sacrifici, ma anche di encomi e il prestigioso titolo di, nda) premiato per il lodevole comportamento e l'intervento d'iniziativa, effettuato libero dal servizio.