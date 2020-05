ESCLUSIVA: John Turturro saluta Giovinazzo dalla sua casa di Brooklyn

Social Video 2 minuti John Turturro saluta Giovinazzo dalla sua casa a Brooklyn

In questo nuovo video della serieche da settimane stiamo dedicando ai nostri lettori grazie alla cortese disponibilità degli artisti, abbiamo intercettato un ospite speciale, caro a tutti noi:Nonostante la distanza lunghissima che separa Giovinazzo da New York, l'attore, regista e sceneggiatore hollywoodiano ha voluto inviare un pensiero per colmare le distanze fisiche, pensiero dedicato alla gente della terra che diede i natali al suo papà Nicola e che dallo giugno dello scorso anno (in foto) gli ha conferito la cittadinanza onoraria.L'attore, che abbiamo il grande onore oltre che immenso piacere di ospitare, ha accettato il nostro invito dedicandoci un po' del suo tempo e ci saluta dalla sua casa a Brooklyn. Il suo videomessaggio è per noi un segno rilevante di vicinanza oltre che appartenenza alla città che gli ha dato grande affetto e gli ha consegnato le chiavi., star hollywoodiana, ha espresso il suo pensiero con simpatia e con la cordialità che lo contraddistingue. Ha rivolto attenzione a tutti i lavoratori in prima linea in questo delicato periodo di emergenza sanitaria.Il lavoro di squadra, messo in campo per la pubblicazione del video, ha visto uniti i componenti dell'intera redazione giornalistica di GiovinazzoViva ed il network Viva. Un grazie particolare a Nicola Palmiotto, Gabriella Serrone e Ida Vinella.See you soon, John!