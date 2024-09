Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo

PROGRAMMA

L'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine, in comunione con il rettore di San Giovanni Battista, padre Pasquale Rago, celebrerà dall'11 settembre prossimo laDi seguito dunque il programma completo.- ore 20.00 - Celebrazione eucaristica officiata da don Leonardo Andriani in suffragio degli associati defunti, preceduta dal rito comunitario della riconciliazione e unzione degli infermi.- ore 20.00 - Celebrazione eucaristica presieduta da don Leonardi Andriani con riflessione sul tema "Evento Trinitario della Morte di Cristo".- ore 20.00 - Sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista rito vespertino l'"Evento di Cristo - sub signo Crucis". Presiede don Leonardo Andriani, animazione della Corale Polifonica di Giovinazzo diretta dal M° Antonio Dangelico.- ore 20.00 - Festa dell'Esaltazione della Croce: recita del Santo Rosario, a seguire santa messa presieduta da padre Pasquale Rago. Al termine, processione del reliquiario della Santa Croce per le strade di Giovinazzo.ore 20.00 - Santa Messa officiata da padre Pasquale Rago a memoria di San Giuseppe da Copertino.