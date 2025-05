Erasmus+, a Giovinazzo 35 giovani da Italia, Svezia, Francia e Serbia

È cominciato il 30 aprile scorso il nuovo progetto Erasmus+ targato InCo dal titolo "Ecominds". Si tratta di uno scambio di giovani residenziale che vedrà l'incontro di 35 giovani da Italia, Svezia, Francia, Serbia nel comune di Giovinazzo.Il tema e le attività sono stati interamente ideati dai giovani partecipanti fra i 18 e 25 anni, che per mesi si sono incontrati online per pianificare un'esperienza che sarà per loro indimenticabile.Sotto la guida dello staff di InCo il progetto prevede una serie di attività, laboratori, visite guidate sul tema del benessere psicologico e della sensibilizzazione ambientale.Fra le attività di rilievo sul nostro territorio segnaliamo un clean-up costiero in collaborazione con 2Hands e Pascia Beach Bar che si svolgerà il prossimo 5 maggio.Venerdì 2 maggio invece i partecipanti hanno familiarizzato con Giovinazzo attraverso una caccia al tesoro nel centro storico alla scoperta del patrimonio culturale e tanti altri momenti con workshop coinvolgenti e organizzati dai partecipanti stessi.Non è mancato l'imprescindibile laboratorio sulla realizzazione delle mozzarelle e del tiramisù e la serata in pizzeria, che ormai sono un "must" della cultura locale.Il progetto è finanziato con fondi Erasmus dall'Agenzia Italiana per la Gioventù e in generale consente a gruppi di giovani di vivere un periodo insieme in un paese europeo. Per partecipare alle prossime opportunità o semplicemente per avere maggiori informazioni è possibile contattare l'associazione InCo sui canali social o via mail: molfetta@incoweb.org