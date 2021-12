Epidemia da Covid-19, si aggrava la situazione a Giovinazzo

Una brutta sorpresa sotto l'albero di Natale dei giovinazzesi.L'epidemia da Covid-19 è tornata a correre tra la popolazione residente ed i dati forniti nelle ultime ore dal Comune sembrano purtroppo avallare questa impressione, già forte dalla fine di novembre.Il numero degli attualmente positivi è salito da 44 a 58 tra il 15 ed il 20 dicembre scorsi, in appena cinque giorni. Il dato ultimo, che è cristallizzato al 21 dicembre, racconta disul territorio comunale. Si tratta di molti non vaccinati, ma ci sono anche diversi casi di persone con doppia dose di siero. Prudenza, quindi, dovrebbe essere la parola d'ordine in queste giornate di festa in cui molti nuclei familiari si ritroveranno. Intanto quest'oggi, 24 dicembre, tornerà a riunirsi ilper decidere eventuali nuove restrizioni a livello locale, alla luce della nuova normativa varata dal Governo per contrastare il diffondersi del virus.Per ritrovare un dato peggiore su Giovinazzo bisogna dunque risalire al 12 maggio scorso, quando in città vi erano 63 pazienti alle prese con il virus. Si registrano anche alcune ospedalizzazioni, per fortuna non in terapia intensiva. Consola il confronto con lo scorso anno,Un dato che invita a riflettere sulla necessità di vaccinarsi.Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, nel 2020, a Giovinazzoe 1313 sono stati i guariti. 17 le vittime accertate, 7 lo scorso anno e 10 nel 2021. Non si registrano ufficialmente vittime dalla metà di maggio.Negli ultimi giorni sono stati resi noti anche alcuni casi di infezione in bimbi e bimbe in età scolare: 3 le infezioni tra gli 0 ed i 9 anni ed uno nella fascia d'età tra i 10 ed i 19 anni. Anche tra i più anziani, ai quali sembrava aver fatto ampio scudo la campagna vaccinale, ci sono state positività riscontrate. Nelle scorse ore è stato accertato anche il contagio di una persona ultranovantenne. Ben 4 invece le infezioni tra il 15 ed il 21 dicembre in cittadini over 70 e due i casi tra i sessantenni. Si sono ammalati in questi giorni anche 4 ventenni.Di seguito il riepilogo dettagliato dei contagi complessivi, suddivisi per fascia d'età.