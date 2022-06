Enrico Letta stregato dal mare e dalle ciliegie di Bisceglie

Ha apprezzato i prodotti enogastronomici e le bellezze del territorio. Enrico Letta ha fatto visita anche alla città di Bisceglie in occasione del tour elettorale, in vista delle elezioni amministrative nelle città limitrofe, e ha potuto godersi seppur per poco tempo lo splendido mare e le amatissime ciliegie, tra i prodotti simbolo dell'agricoltura pugliese.Il segretario del Partito Democratico è stato accolto dall'imprenditore biscegliese: «Ha trovato un attimo tra i suoi pressanti impegni per portarmi un saluto. Un breve pit stop per scambiarci appunto un sorriso. Grazie Enrico, so che porti sempre con te in tutta Italia un pizzico di Bisceglie» ha commentato con un messaggio sui social network.Ancora una volta un personaggio di spicco della politica e della cultura italiana resta stregato dalla straordinaria qualità della produzione agroalimentare e dalla bellezza di Bisceglie, diventandone testimonial. Lo scorso anno, proprio in questo periodo,fu ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro sulla scalinata di via Porto, per presentare il suo libro "Anima e Cacciavite, per ricostruire l'Italia" (edito da Solferino).