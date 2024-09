Enrico Franceschini alle Vecchie Sergherie Mastrototaro mercoledì 11 settembre

L'autore, Enrico Franceschini, sarà alle Vecchie Sergherie Mastrototaro oggi, mercoledì 11 settembre alle 19.30, in dialogo con Angela Francesca Di Pilato.Il testo è ambientato ad Odessa, Ucraina, 1918. Mentre infuria la guerra civile fra rossi e bianchi, sette uomini sono in piedi contro un muro, davanti al plotone di esecuzione. Un attimo prima che i soldati bolscevichi aprano il fuoco, un ufficiale nota un nome nell'elenco dei condannati a morte e chiede se per caso è il famoso giocatore di scacchi. L'uomo risponde di sì. L'ufficiale non è convinto. «Facciamo una partita», gli propone. «Se perdi significa che menti e verrai fucilato. Se vinci sei davvero il campione di scacchi e ti lasceremo andare.» Ispirato da un personaggio realmente esistito, un thriller sulla fuga senza fine di un ebreo errante attraverso il Novecento. E sul più crudele dei giochi: gli scacchi.