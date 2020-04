Due giovinazzesi stampano con tecnologia 3D i frontali delle visiere per personale sanitario

Si chiamano, i due ragazzi di Giovinazzo che hanno messo competenze e attrezzature al servizio della sanità pubblica per contrastare l'epidemia da Covid-19. I due hanno infatti realizzato con la propria stampante 3D dei frontalini in plastica che saranno applicati alle visiere utilizzate dagli operatori sanitari negli ospedali e nei punti di pronto soccorso.Bonvino e Lacalamita sono entrati a far parte della, all'interno della quale esperti e semplici appassionati stanno collaborando per aiutare concretamente la sanità pubblica duramente provata dall'emergenza. Alla rete partecipano infatti professionisti, aziende, istituti scolastici, liberi cittadini ( qui l'elenco completo ) con l'obiettivo di donare materiale di protezione Anticovid-19 auto prodotto, con un occhio alla sostenibilità: infatti al termine dell'emergenza il materiale potrà essere raccolto frantumato e trasformato in nuovo filamento.«Abbiamo cominciato da poco ma sicuramente continueremo a produrre frontalini fino alla fine dell'emergenza - spiega-. Abbiamo visto che c'erano possibilità di fabbricare materiale con la stampante 3D e cercando sul web siamo entrati in contatto con la Rete solidale pugliese. Loro ci hanno inviato i file e le linee guida necessarie per la stampa. La rete è vastissima ognuno dà la disponibilità per quello che può». Un piccolo contributo che però diventa fondamentale, perché questa battaglia si vince tutti insieme.