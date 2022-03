Domenica la Marcia per la Pace a Giovinazzo

Si terrà domenica 6 marzo unaper le vie di Giovinazzo.Fortemente voluta dai giovani di tutte le associazioni e società sportive presenti sul nostro territorio, la manifestazione è aperta a tutti coloro che vorranno parteciparvi.e toccherà, con un corteo silenzioso, i punti simbolo della nostra città, dove ci si fermerà a riflettere guidati dalla lettura di testi e canti sulla pace.«I giovani delle realtà che vi hanno aderito - si legge in una nota - colgono l'occasione per ringraziare il sindaco e tutto il Consiglio comunale, la Polizia Locale e ila locale Stazione dei Carabinieri per la celere risposta che ci hanno dato circa la possibilità di organizzare, in tempi brevi, questa manifestazione e rinnovano l'invito alla partecipazione a tutta la cittadinanza».2hands Giovinazzo, A.S.P.A. Don Tonino Bello, Azione Cattolica Italiana - Diocesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, AFP Giovinazzo Polisportiva, AGESCI, Araldini Giovinazzo, ARCI Tresset, ASD College of dance, ASD Coreutica, ASD Fidens Giovinazzo 1970, ASD IRIS Giovinazzo, ASD Pattinaggio Artistico Lionetti, Associazione "Gargano 2000" Onlus, Associazione "I Nipoti della Nonna", Associazione Gruppo Vogatori "Massimo Cervone" Giovinazzo, Associazione Medaglia Miracolosa, Gioventù Francescana Giovinazzo, Gruppo Fratres "Luigi Depalma" Giovinazzo ODV, GS Giovinazzo C5, GS "Volley Ball" Giovinazzo, GVV - Gruppi di Volontariato Vincenziano, JMV - Gioventù Mariana Vincenziana, LED Giovinazzo, Netium Giovinazzo, Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" - Giovinazzo, Ordine Francescano Secolare - Giovinazzo, Presidio Libera "Michele Fazio" Giovinazzo, Pubblica Assistenza A.V.Ch9 Sermolfetta ODV, Scuola calcio Futsal Friends Giovinazzo, Studenti del Liceo "M. Spinelli" Giovinazzo, Touring Juvenatium - ODV, USD Academy Giovinazzo.