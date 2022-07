Domani al Gran Shopping Molfetta Nunzio e Christian amatissimi protagonisti di Amici 2022

Domani pomeriggio il Gran Shopping Molfetta si prepara ad ospitare Nunzio Stancampiano e Cristian Stefanelli, attesissimi ospiti del pomeriggio dedicato al Meet&Greet in programma domani, giovedì 7 luglio, dalle 17 alle 20.I due talentuosi ballerini del famoso show Mediaset condotto da Maria De Filippi abbracceranno la folla di fan adoranti che certamente affollerà il centro commericale. Nunzio e Christian si sono fatti conoscere dal grande pubblico durante la scorsa edizione di "Amici" che anche quest'anno ha consacrato diversi artisti, non solo cantanti, che hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi adolescenti. I due ballerini saranno presenti non solo per selfie e autografi, ma parleranno della loro esperienza televisiva e dei prossimi progetti condividendo le emozioni che il cammino all'interno della scuola di Amici e delle opportunità che stanno vivendo una volta usciti dal talent show.L'evento, ad accesso libero e gratuito, è dunque fissato per domani, giovedì 7 luglio, nello spazio centrale del Gran Shopping Molfetta, piazza Ottagono, dalle 17 alle 20.