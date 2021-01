Diminuiscono gli attualmente positivi a Giovinazzo: sono 186. Tutti i dati da inizio pandemia

Nuovo importante aggiornamento sul fronte contagi a Giovinazzo.Nelle scorse ore è stato aggiornato il database comunale, un unicum nel Nord barese molto utile per fare corretta informazione: le persone attualmente positive al Covid-19 in città sono diminuite e sono infattiIl picco è stato raggiunto in realtà (ma non ne avevamo contezza) il 28 dicembre 2020, con benpazienti positivi.La maggior parte delle persone contagiate è in isolamento domiciliare e non ha sintomi gravi. Alcuni sono anche in via di guarigione.Questo primo rilevamento del 2021 ha anche dato la possibilità di riassumere compiutamente la situazione complessiva da inizio epidemia. A Giovinazzo ci sono stateTra le vittime, la più giovane aveva 63 anni ed il più anziano 91.Osservando il grafico che indica l'evoluzione della curva epidemiologica nella nostra cittadina - che vi proponiamo sotto l'articolo -, possiamo affermare che siamo ancora su picchi vicini al massimo e che l'appiattimento che auspicavamo nei nostri articoli di dicembre non sembra essersi verificato del tutto. Nelle ultime settimane (dal 19 dicembre) si osservano punte alternate a qualche discesa.Guardia alta, dunque, poiché il virus è decisamente circolante e continua a contagiare persone anche a Giovinazzo. In troppi, lo diciamo senza retorica e senza puntare il dito, avevano in estate e nella prima fase dell'autunno sottovalutato il problema.