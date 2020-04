Didattica a distanza, Galizia: «A Giovinazzo 19.000 euro»

. Un acronimo ormai divenuto anche in Italia di uso comune, complice la crisi sanitaria in corso per il Coronavirus.A questo scopo e ad altre necessità della scuola italiana servono i fondi stanziati dall'Esecutivo nazionale per un valore complessivo di 85 milioni. A Giovinazzo, per far fronte alle prime necessità del settore, giungerannodeputata giovinazzese del MoVimento 5 Stelle, sottolinea l'importanza di questa scelta: «Il Governo - dichiara - ha inviato alle scuole le risorse per far fronte all'attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza.In totale - spiega l'onorevole pentastellata -così ripartiti: 10 milioni di euro per dotare immediatamente gli istituti scolastici di strumenti digitali o per favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all'accessibilità degli studenti con disabilità; 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza di cui al punto precedente; 5 milioni di euro per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza».Galizia entra nel dettaglio pugliese ed evidenzia che nella nostra regione stanno per arrivareche saranno ripartiti tra 647 istituti scolastici. 789.856,34€ andranno a piattaforme e strumenti digitali, 5.629.968,39€ a dispositivi digitali e connettività di rete e 394.928,23€ alla formazione del personale scolastico.«Le istituzioni scolastiche dei comuni del collegio Puglia 3 di mia competenza - specifica la deputata 5 Stelle - potranno disporre dei seguenti fondi:Bisceglie, 95.719,93 euroCorato, 85.164,72 euroMolfetta, 137.075,92 euroRuvo di Puglia, 37.874,31 euroTerlizzi, 37.043,21 euroNessuno, specie tra i più giovani - conclude la Galizia -, verrà lasciato solo...questo è lo spirito dal quale è animato il nostro Governo in ogni azione che mette in campo», la sua conclusione.