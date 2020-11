Design Ideaerre, a Molfetta puoi già scegliere i tuoi regali di Natale

Da oltre 40 anni Design Ideaerre è diventato punto di riferimento per la clientela più esigente: con un'ampia gamma di prodotti di alto livello e una vasta offerta dai brand più noti, le proposte rispecchiano un particolare senso dell'estetica, sensibilità per l'eleganza e la cura nel dettaglio.Nello store Design di Corso Umberto n. 73 e Ideaerre al civico n. 52, nel cuore del centro di Molfetta, è possibile trovare le migliori soluzioni per allestire casa con oggetti di tendenza e di qualità.In questo periodo puoi già scoprire le migliori proposte per Natale: immergiti nell'atmosfera natalizia scegliendo gli accessori per impreziosire casa con i colori del Natale. Da Design Ideaerre è già disponibile una vasta gamma di idee per i regali di Natale. Troverai una selezione accurata dei migliori brand mondiali dell'oggettistica per la casa. I rinomati cristalli francesi di Lalique, le storiche porcellane tedesche di Villeroy e Boch, le lussuose porcellane francesi di Bernardaud o inglesi di Wedgwood, preziosi oggetti artistici svedesi di Kosta Boda e Orrefors o di Alessi del design impeccabile, e complementi d'arredo di Venini.Tutte le migliori proposte di Design Ideaerre sono anche online sul sito ecommerce www.livedesign.it , dove è possibile visionare le gallerie fotografie e tutti i dettagli dei prodotti divisi per brand, in modo da effettuare i tuoi acquisti anche a distanza.Per maggiori informazioniTelefono 080 3975220E-mail info@designideaerre.it Facebook www.facebook.com/designideaerre/