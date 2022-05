Daniele de Gennaro nei quartieri di Giovinazzo: il calendario

sarà un breve tour a tappe, in cui i candidati e le candidate della coalizione che sostienenella candidatura a sindaco di Giovinazzo spiegheranno nei loro rioni le azioni specifiche per le diverse aree della città. Saranno quelle le occasioni in cui i residenti potranno rivolgere a de Gennaro qualunque domanda vorranno. Un modo per essere vicini alla gente, entrare nelle loro problematiche quotidiane e puntare a risolvere i problemi concreti della cittadinanza.Il calendario di appuntamenti è fitto e toccherà davvero tutte le zone della città. Questo il programma con alcuni orari ancora da definire.*GIOVINACTION NEL QUARTIERE CENTRO STORICO - Piazzale Leichardt**Presentazione Lista SI - Villa Comunale**GIOVINACTION NEL QUARTIERE STAZIONE - Velostazione**COMIZIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II**GIOVINACTION QUARTIERE VIA BARI - SANTO SPIRITO (residence da definire)**GIOVINACTION NEL QUARTIERE VIA NAPOLI**Tavola rotonda agricoltura Giovinazzo**PARCO SCIANATICO**GIOVINACTION QUARTIERE IMMACOLATA-D1.1 (Campo Sportivo)**GIOVINACTION QUARTIERE QUATTRO FONTANE (Rotonda sul Lungomare Marina Italiana )**COMIZIO CHIUSURA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II**FESTA DI CHIUSURA - PIAZZA SAN SALVATORE*