Daniele de Gennaro in piazza sabato 9 aprile

Tornano i comizi di piazza. Torna in piazza Vittorio Emanuele II Daniele de Gennaro.Il candidato sindaco di PrimaVera Alternativa, Movimento per la Puglia, Sinistra Italiana, Civica 22 e Per Daniele de Gennaro sindaco sarà in piazza a Giovinazzo sabato 9 aprile alle 19.30.Sarà quella la sua prima uscita pubblica post-pandemia e soprattutto sarà l'evento di apertura ufficiale della sua campagna elettorale, con la presentazione del programma.A sinistra non si è trovata la quadratura del cerchio per un unico candidato, ma in tanti scommettono che Daniele de Gennaro goda di grande consenso e sia pronto a contendere la poltrona di primo cittadino a Michele Sollecito.Sarà una lotta a quattro, il 12 e 13 giugno, con Maria Rosaria Pugliese e Roberto De Blasi pronti a dire la loro. Sabato partirà la macchina di de Gennaro pronta a correre per cambiare la maggioranza a Palazzo di Città dopo 10 anni di governo Depalma.