Dal 9 all’11 maggio a Gravina in Puglia torna “Biodiversa”: tre giorni per viaggiare nei Geoparchi Mondiali UNESCO

Un viaggio tra paesaggi scolpiti dal tempo, natura, scienza e cultura. Dopo il successo della prima edizione, torna a Gravina in Puglia, la rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane, promossa dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Il nuovo appuntamento, in programma dal 9 all'11 maggio 2025, sarà interamente dedicato alla geodiversità e ai Geoparchi italiani UNESCO, protagonisti assoluti di questa seconda edizione dal titolo: un traguardo importante che diventa occasione per ospitare, per la prima volta in Italia, un vero e proprio summit nazionale dei Geoparchi. A Gravina si incontreranno le esperienze di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile di questi territori unici, custodi di un patrimonio geologico, ambientale e culturale di importanza internazionale.Nel quartiere fieristico sarà allestita una grande area espositiva dove istituzioni, enti scientifici e operatori ambientali daranno vita a momenti di confronto e divulgazione: incontri con esperti, laboratori, mostre, show cooking, concerti e visite guidate per raccontare come la geodiversità influenzi la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni locali. Il programma serale vedrà inoltre esibirsi in concerto, protagonista della serata di venerdì 9 maggio, mentre sabato 10 sarà la volta dello spettacolo con, che porterà in scena il suo inconfondibile mix di musica e comicità.Un percorso immersivo tra natura e conoscenza, per riscoprire in modo nuovo e trasversale il valore dei Geoparchi. A sottolinearlo le parole del commissario straordinario dell'Ente Parco,«La seconda edizione punta a far conoscere il valore dei Geoparchi non solo come custodi della biodiversità e della geodiversità, ma come spazi vivi di innovazione e partecipazione delle comunità locali. L'evento è frutto di una grande sinergia tra enti e istituzioni e mira a costruire una nuova consapevolezza ambientale».Organizzato dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia in collaborazione con il Comitato Nazionale dei Geoparchi Italiani UNESCO, Federparchi, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, Regione Puglia e Comune di Gravina in Puglia,si rivolge a tutti: famiglie, viaggiatori, operatori del settore e appassionati di natura e geologia.Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito ufficiale biodiversafestival.it