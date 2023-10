Da Birramilandia i bambini dovranno seguire solo una regola: divertirsi moltissimo

Manca sempre meno alla terza edizione di Birramilandia, la "festa del luppolo" che si terrà nella tre giorni che va dal 13 al 15 ottobre, a Terlizzi in via Chicoli, ed in spazi ampliati rispetto al passato.A tal proposito e per meglio sfruttare i nuovi spazi dedicati, la superficie che ospiterà l'evento sarà divisa in tre aree: una di queste, di ampie dimensioni, sarà completamente dedicata all'intrattenimento per bambini e sarà disponibile per loro, anche un servizio di animazione curato da DJ Frog, che consentirà a tutti i partecipanti di godere appieno della festa ed in sicurezza.Tra le attività proposte ci sarà la baby dance, attività con paracadute psicomotorio, just dance, truccabimbi, caccia al tesoro itinerante e molte altre attività ludico – ricreative, con la presenza di mascotte tra cui Super Mario e Luigi, Bing, Topolino, Minnie e molti altri (attività completamente gratuite). Musica animazione e divertimento per bambini, che avranno a loro disposizione ed in piena sicurezza, anche delle giostrine: canoe, gonfiabili, minibus, torelli, e mini calci (queste ultime non gratuite).La seconda area sarà dedicata a stand birra, food, artisti di strada (giocolieri, trampolieri, mangiafuoco) musica live e dj set; la terza area invece sarà dedicata all'intrattenimento per adulti, con attività quali, tiro a segno, corsa dei cammelli, corrida, calciometro gonfiabile, ed altre ancora.Inclusione e con un occhio di riguardo per le famiglie, food, beverage, socialità, musica ed intrattenimento, saranno i capisaldi di questa manifestazione pensata per tutti e organizzata dall'associazione "Il rifugio" con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner PDL Comunicazione, Livee eventi, Radio 80 - Love FM e Viva Network.