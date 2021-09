Crollato muretto a secco in via Crocifisso, transennata l'area

Un muretto a secco è crollato qualche giorno fa in, a poche decine di metri dal cimitero comunale.Diverse le segnalazioni allache ha provveduto a interdire l'area. Il muretto è di proprietà privata ed il crollo, come si evince dalle foto, ha interessato parte della carreggiata in una zona assai trafficata soprattutto nei fine settimana.All'interdizione dovrebbe seguire quindi una intimazione di ripristino dei luoghi ed una vera e propria messa in sicurezza dell'area (quella attuale è una soluzione che appare tampone). Il muretto, secondo alcune ricostruzioni di residenti e di Palazzo di Città, sarebbe crollato per le infiltrazioni dell'acqua piovana che è giunta copiosa dalle lame fino al lungomare Marina Italiana nelle giornate della scorsa settimana, caratterizzate da forte instabilità meteorologica, all'origine di allagamenti in diverse zone della città, prima fra tutte la centralissima piazza Vittorio Emanuele II.