Covid, un morto e 132 nuovi casi in Puglia. Aumentano i ricoveri

Decessi

La situazione a Giovinazzo

Nel bollettino di martedì 27 luglio, la Regione Puglia ha reso noto che sono stati accertati altri 132 contagi da Sars CoV2 e sue varianti su 11.186 tamponi effettuati, pari all'1,18% del campione totale.Quindi attualmente in regione ci sono 1824 positivi al virus (-47) e 1736 di essi si stanno curando a casa senza sintomi o con sintomi contenuti. I ricoverati risalgono ad 88 (+5 in 24 ore) e 9 sono i posti letto occupati in terapia intensiva.Da inizio pandemia hanno contratto il virus 255.237 pugliesi (l'8,95% dei test rinofaringei effettuati) e 246745 pazienti sono guariti (178 nelle ultime ore). Di seguito il riepilogo dei contagi per ciascuna provincia da inizio emergenza:95643 Area Metropolitana di Bari45394 Provincia di Foggia39725 Provincia di Taranto27497 Provincia di Lecce25724 Provincia Bat20018 Provincia di Brindisi842 residenti fuori regione394 di provincia di residenza non notaLa Puglia ha fatto purtroppo registrare un nuovo decesso nel foggiano ed il computo delle vittime è quindi salito a 6668 così suddivise per provincia:2278 Area Metropolitana di Bari1511 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto722 Provincia Bat678 Provincia di Lecce390 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono 6 positivi al virus, tutti in discrete condizioni. Da inizio pandemia si sono infettati 1238 giovinazzesi, 1215 sono i guariti e 17 le vittime.