Covid, un'altra vittima a Giovinazzo

Un'altra vittima ricoverata per Covid-19 (o per conseguenze da esso derivate) a Giovinazzo. Si tratta di un 69enne in degenza da qualche giorno nell'Ospedale "Miulli" di Acquaviva delle Fonti.Secondo quanto appreso dalla nostra redazione da fonti istituzionali, sarebbe il terzo decesso tra i giovinazzesi da inizio pandemia. Prima di lui erano venuti a mancare due anziani, uno in marzo ed un ospite di una residenza socio-assistenziale giorni addietro.A Giovinazzo i positivi al Covid-19 restano pertanto attualmente, la gran parte in isolamento domiciliare e per fortuna in molti ormai sulla via della guarigione.«Abbiamo famiglie che stanno vivendo momenti terribili - ha scritto oggi il Sindacocommentando un assurdo chiacchiericcio che caratterizza la comunità giovinazzese dall'inizio di questo incubo -, con i loro cari soli e inavvicinabili negli ospedali. Se possibile (e si può fare...),che mettono in giro voci infondate. Atteniamoci a quello che viene raccontato dai diretti interessati ed evitiamo di sparare notizie prive di certezze e spesso totalmente false».Un appello al quale sentiamo di aderire da operatori dell'informazione locale.