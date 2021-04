Covid, superati i 50mila attualmente positivi in Puglia

23 decessi e 700 guariti

Sono 50.166 i pugliesi attualmente positivi al Covid-19, un dato allarmante, visti i 1419 casi in più rispetto al venerdì. Sono 48.013 coloro i quali si stanno curando a casa, mentre in 2153 sono ricoverati nei nostri reparti dedicati, nuovo record. I ricoverati in terapia intensiva sono 292.Nelle ultime 24 ore sono stati 2142 i contagi emersi dall'analisi di 13.636 tamponi effettuati, pari al 14,56% del campione totale, una percentuale ancora decisamente superiore a quella nazionale.I nuovi casi di Coronavirus sono così distribuiti per provincia:711 Area Metropolitana di Bari574 Provincia di Taranto256 Provincia di Lecce241 Provincia di Foggia183 Provincia Bat173 Provincia di Brindisi3 casi di residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaDall'inizio della pandemia sono 199.567 i nostri corregionali che si sono ammalati e 78.048 sono casi riguardanti l'Area Metropolitana di Bari, la più colpita.La Puglia ha fatto registrare ieri, nel Sabato Santo, altri 23 decessi (12 nel barese, 4 nella Bat, 4 nel tarantino, 1 nel brindisino, 1 nel leccese, 1 in Capitanata) che hanno portato il computo delle vittime da inizio emergenza sanitaria a 4896. Nella ex provincia di Bari sono state 1659 le persone che hanno perso la vita per il Sars Cov2.Le buone notizie risiedono solo nei guariti, divenuti 144.505 grazie ai 700 pugliesi che si sono lasciati ufficialmente il virus alle spalle nelle ultime ore.