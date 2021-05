Covid, superate le 6500 vittime in Puglia. Ma positivi e ricoverati diminuiscono ancora

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

L'epidemia da Sars CoV2 sembra davvero essersi di molto affievolita, grazie da una parte alla difficoltà di sopravvivenza del virus nella stagione più calda, ma soprattutto per via della campagna vaccinale in corso.Purtroppo però la nostra regione ha dovuto registrare ieri, 31 maggio, altri 6 decessi, nessuno nel barese, che hanno portato il computo delle vittime a salire a 6502. Di seguito la suddivisione delle vittime per ciascuna provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria:2237 Area Metropolitana di Bari1490 Provincia di Foggia986 Provincia di Taranto702 Provincia Bat646 Provincia di Lecce377 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaNelle ultime ore sono stati registrati altri 142 casi di positività al Covid-19 sul territorio regionale su 3755 tamponi effettuati, pari al 3,78% del campione totale, percentuale in lieve risalita rispetto ai giorni scorsi.Attualmente sul territorio regionale ci sono quindi 24924 (759 in meno rispetto a domenica). Di questi, 24339 sono i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono scesi a 585 (-50 rispetto alla domenica). I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 51.Nelle ultime 24 ore sono state ufficializzate anche 895 ulteriori negativizzazioni, che hanno portato il totale dei guariti pugliesi a 218993.Giovinazzo non ha aggiornato il suo dato cittadino dal 24 maggio. A quella data erano 42 casi di infezione da Covid-19 sul territorio comunale. Il totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio emergenza sanitaria è di 1226: 1167 sono i guariti e 17 purtroppo sono state le vittime ufficiali, 7 decedute nel 2020 e 10 nel 2021.