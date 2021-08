Covid, sale il numero di posti letto occupati in terapia intensiva in Puglia

Decessi

Sale il numero di posti letto occupati in terapia intensiva in Puglia. Nella nostra regione sono attualmente 25 i ricoverati (+3) e i contagiati nei reparti di subintensiva sono complessivamente 266.Nelle ultime 24 ore sono stati 198 i nuovi casi emersi dall'analisi 10.156 tamponi effettuati, pari all'1,94% del campione totale.Gli attualmente positivi al Sars CoV2 sul territorio regionale sono 4683 (37 in più rispetto a sabato) e 4417 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Questo il riepilogo dei dati dei contagi da inizio pandemia:97258 Area Metropolitana di Bari46426 Provincia di Foggia40349 Provincia di Taranto29561 Provincia di Lecce27383 Provincia Bat20847 Provincia di Brindisi955 residenti fuori regione450 di provincia di residenza non notaDa inizio pandemia sono 263.229 i casi di positività verificati (l'8.07% del campione totale) e 251.843 pazienti sono guariti (160 nelle ultime ore).La Puglia ha purtroppo dovuto registrare un altro decesso nelle scorse ore e così il triste computo delle vittime è salito a 6703.Il dato di Giovinazzo non è aggiornato dal 15 agosto.