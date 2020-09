Covid, sale il numero dei positivi in Puglia: sono 1.599

IL DATO ATTUALE

Sono 72 i nuovi contagi registrati in Puglia nelle ultime ore, di cui 47 nel barese, 12 in Capitanata, 7 in provincia di Taranto, 4 in Salento, 3 nel brindisino, 2 nella Bat, ed un caso non riferibile al momento ad alcuna provincia. I 72 casi sono emersi dall'analisi di 3.764 tamponi, che hanno portato il numero complessivo di test effettuati dall'inizio della pandemia a 346.764, che hanno permesso di rintracciare 6.367 positivi.Il direttore generale della ASL Bari, Antonio Sanguedolce, ha spiegato che sui 47 casi emersi nella Città Metropolitana di Bari, 36 riguardano contatti stretti di persone già contagiate. Monitorato sempre il focolaio in un'azienda di Polignano a Mare, mentre si tiene sotto osservazione la situazione terlizzese.Non si registrano decessi e quindi il numero delle vittime pugliesi resta fortunatamente inalterato a 570 (1 a Giovinazzo).In Puglia ci sono 1.599 persone attualmente positive, dato in ulteriore crescita. Di questi, il 12,35 pari a 197 persone è ricoverato in ospedale, mentre la restante parte (1.402 persone) si sta curando a casa. A Giovinazzo restano 8 i positivi, almeno ufficialmente in attesa di comunicazioni della ASL Bari al Comune. Buone notizie sul fronte dei guariti: sono 4.198, ben 23 nelle ultime ore.