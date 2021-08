Covid, risalita evidente dei contagi e dei ricoveri in Puglia

La situazione attuale in Puglia

Decessi

Aumentano contagi e attualmente positivi, così come i ricoverati. Il bollettino Covid diffuso dalla Regione Puglia in massima sintesi fotografa una escalation delle infezioni sul nostro territorio, a fronte tuttavia di una mortalità che momentaneamente appare ridotta rispetto ai mesi invernali e primaverili.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 281 nuovi contagi in Puglia su 12.229 tamponi effettuati, pari al 2,29% del campione totale, percentuale in lenta e inesorabile risalita. Così nel riepilogo, che evidenzia come il Salento, meta di vacanze da Italia ed estero sia la provincia con più contagi:145 Provincia di Lecce38 Area Metropolitana di Bari​32 Provincia di Foggia31 Provincia Bat19 Provincia di Taranto6 Provincia di Brindisi5 casi di residenti fuori regione5 casi di provincia di residenza non notaI positivi in Puglia attualmente sono pertanto 3862 (103 in più rispetto a mercoledì) e di questi 3714 sono coloro i quali si stanno curando a casa con sintomatologia contenuta. Aumentano purtroppo i ricoveri. Sono 148 i pazienti finiti in ospedale (+25 in poche ore) e sono saliti a 22 (+4) le persone in terapia intensiva in condizioni gravi.Da inizio pandemia sono 258.803 i casi di positività (l'8.52% del campione totale) e 248.264 pazienti sono guariti (178 nelle ultime ore).Di seguito il riepilogo delle infezioni da inizio emergenza:96360Area Metropolitana di Bari45848 Provincia di Foggia40045 Provincia di Taranto28453 Provincia di Lecce26352 Provincia Bat20409 Provincia di Brindisi898 residenti fuori regione438 di provincia di residenza non notaNelle ultime 24 ore non sono stati registrati morti ed il computo delle vittime è fortunatamente fermo a 6677. Sono 2280 le persone decedute nell'Area Metropolitana di Bari.Il dato di Giovinazzo sarà ufficialmente aggiornato nelle prossime ore, ma sembra restare stabile con circa 10 positivi sul territorio comunale.