Covid, record di contagi in sole 24 ore in Puglia

Ancora 27 morti

La situazione attuale in Puglia

Il dato giovinazzese

Triste record per la Puglia nelle scorse 24 ore: i nuovi positivi al Covid-19, rintracciati grazie all'analisi di 11.211 tamponi, sono stati 2082. Mai così tanti in una sola giornata da inizio pandemia, segno dell'avanzata della terza ondata del virus. La percentuale su test effettuati è pari al 18,57% del totale, nettamente sopra la media nazionale.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.731.033 tamponi, dai quali sono emersi complessivamente 171.215 casi (il 9.89% del campione).Sul punto era intervenuto nella serata di ieri l'Assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, il quale aveva sottolineato che i numeri in salita sono stati il frutto del comportamento scellerato di molti in zona gialla.Non si arresta nemmeno la lunga scia di lutti nella nostra regione. Ieri, 18 marzo, sono stati ufficializzati altri 27 decessi per Sars Cov2, 8 dei quali hanno riguardato residenti nel barese. Questo il tragico sunto da inizio emergenza sanitaria:1436 Area Metropolitana di Bari1212 Provincia di Foggia584 Provincia di Taranto516 Provincia Bat368 Provincia di Lecce235 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 40.507 positivi al Covid-19, 37.806 in isolamento domiciliare, mentre altri 1801 (dato fortunatamente leggermente in calo) sono ricoverati nei nostri ospedali e 219 i posti letto occupati in terapia intensiva.Buone notizie solo dai guariti, che sono saliti a 126.314 da inizio emergenza sanitaria con i 1366 pugliesi registrati nelle ultime 24 ore, che si sono lasciati il virus alle spalle.A Giovinazzo ci sono attualmente 92 persone positive (dato del 15 marzo) che hanno portato il totale dei giovinazzesi che hanno contratto il Sars Cov2 ad 866. I guariti sono stati 764 e le vittime 11 da marzo 2020. Il più anziano aveva 91 anni, il più giovane 57 anni.