Covid Puglia: superati i 250mila contagi da inizio pandemia

6 decessi e 669 guarigioni

Il dato di Giovinazzo

Sono 250187 i casi di positività (il 10.07% del campione totale) registrati in Puglia dall'inizio della pandemia. Un dato cresciuto tanto negli ultimi mesi, quelli decisivi della terza ondata.Nelle ultime ore sono emersi 269 casi dall'analisi di 7686 tamponi, pari al 3,49% del campione. Il totale degli attualmente positivi è quindi sceso a 26223 (-406) e coloro i quali si curano a casa sono 25552, mentre i ricoveri si sono dimezzati nelle ultime due settimane, passando da 1251 a 671 (-51 rispetto al venerdì). In terapia intensiva ci sono 83 pazienti (dato non aggiornato).In Puglia sono stati registrati anche 6 decessi nelle ultime, 3 nella Bat, 1 nel foggiano, 1 nel Basso Salento, 1 nel tarantino. Il computo dei morti da inizio pandemia sul territorio regionale è pertanto salito a 6492. Il riepilogo per provincia:2236 Area Metropolitana di Bari1488 Provincia di Foggia984 Provincia di Taranto701 Provincia Bat644 Provincia di Lecce375 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaI guariti sono 669 nelle ultime 24 ore e 217472 sono i pugliesi che si sono lasciati alle spalle il Sars CoV2.Giovinazzo vede presenti attualmente 42 casi sul territorio comunale. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 è di 1226: 1167 sono i guariti e 17 le vittime ufficiali. Il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano 91.