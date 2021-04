Covid, numero dei positivi ancora in aumento a Giovinazzo

Continua a diffondersi il Coviud-19 a Giovinazzo, purtroppo coinvolta dalla forte e prolungata terza ondata che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario pugliese.Secondo i nuovi dati comunali supportati da quelli della Prefettura di Bari, alla data del 5 aprile, c'erano(+12 rispetto al 30 marzo). In realtà il nuovo picco era stato raggiunto con ben 179 contagiati attivi alla data del 1° aprile, aggiornata solo ieri.Di fatto si tratta dei numeri peggiori dall'inizio di febbraio e si comprende bene l'appello alla responsabilità del Sindaco Tommaso Depalma, dopo diverse trasgressioni (non sanzionate, va scritto anche questo) negli abituali luoghi di ritrovo durante le feste.Dall'inizio della pandemia sono benLe vittime ufficiali sono 13, dato che purtroppo potrebbe ancora salire. La fascia d'età più colpita è quella tra i 50 ed i 59 anni, con 201 casi accertati in città.