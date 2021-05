Covid, nel primo fine settimana di maggio 52 morti in Puglia

La situazione attuale

Il dato giovinazzese

Nelle scorse ore sono stati accorpati alcuni dati relativi ai decessi per Covid-19 in Puglia tra il fine settimana e la giornata di lunedì 3 maggio. Nella nostra regione sono state registrate altre 52 vittime, 19 nel barese, 16 nel tarantino, 8 nel Basso Salento, 5 in Capitanata, 2 nella Bat, 2 nel brindisino. Il computo dei deceduti e quindi salito a 5964. Nell'Area Metropolitana di Bari sono morte 2105 persone.In Puglia ci sono attualmente 47.023 positivi al Sars Cov2 (-614), 45.211 dei quali si stanno curando a casa. In ospedale sono ricoverati 1812 pazienti e 237 sono i posti letto occupati in terapia intensiva. I nuovi casi riscontrati dopo l'analisi di 5528 tamponi rinofaringei sono 335, pari al 6,06% del campione totale.I guariti sono saliti a 184.129 dopo le 897 negativizzazioni ufficializzate lunedì 3 maggio.A Giovinazzo ci sono attualmente 88 positivi al Coronavirus, dato più basso dal novembre scorso. I giovinazzesi che si sono infettati sono stati 1169 e 1065 sono i guariti. Le vittime accertate sono 16 e 9 di esse sono decedute tra fine febbraio ed inizio di aprile durante la terza ondata dei contagi.