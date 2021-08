Covid, in Puglia aumentano i ricoverati

Decessi

Torna ad alzarsi il numero dei posti letto occupati in Puglia nei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 8 i ricoveri ed i pazienti ospedalizzati sono quindi saliti a 92, mentre 9 di essi sono in terapia intensiva. I positivi al Coronavirus sono attualmente 2452 (31 in più rispetto a domenica) e 2360 di essi si stanno curando a casa.Nelle ultime 24 ore sono emersi 66 nuovi casi di positività al Sars CoV2 sull'intero territorio regionale dall'analisi di 5049 tamponi, pari all'1,3% del campione totale. Da inizio pandemia sono 256.255 i casi di infezione in Puglia e 247134 pazienti sono guariti (35 nelle ultime ore). Di seguito la ripartizione dei nuovi contagiati per provincia di residenza:35 Provincia di Foggia10 Area Metropolitana di Bari​7 Provincia Bat5 Provincia di Brindisi4 Provincia di Lecce1 Provincia di Taranto1 caso di residenti fuori regione3 caso di provincia di residenza non notaNon sono stati registrati decessi in regione nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime è quindi rimasto di 6669. Nell'Area Metropolitana di Bari sono morte 2277 persone.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.