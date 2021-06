Covid: in Puglia 3 decessi, 140 nuovi contagi e 672 guariti nelle ultime ore

La situazione in Puglia

Sono 3 i decessi per Covid-19 registrati nelle ultime ore in Puglia (2 nel barese ed 1 in Salento) ed il totale delle vittime è così salito 6587. Nell'Area Metropolitana di Bari sono stati 2269 i morti, 17 erano giovinazzesi. Di seguito il riepilogo:2269 Area Metropolitana di Bari1509 Provincia di Foggia997 Provincia di Taranto710 Provincia Bat661 Provincia di Lecce385 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaI nuovi contagi registrati dopo l'analisi di 5944 tamponi sono stati 140, pari al 2,35% del campione totale, così suddivisi per provincia di residenza:43 Area Metropolitana di Bari23 Provincia Bat23 Provincia di Taranto22 Provincia di Brindisi15 Provincia di Lecce12 Provincia di Foggia1 residente fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaAttualmente sono 13812 i positivi al Sars CoV2 (-535) e 13523 sono coloro i quali si curano a casa. I pugliesi ricoverati per il virus sono 289 (-5) ed in terapia intensiva lottano 27 persone.I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 672 ed il totale è quindi salito a 231760.Il dato di Giovinazzo verrà aggiornato nelle ultime ore.