Covid, in Puglia 1.737 contagiati e 48 morti nelle ultime ore. I guariti sono quasi tredicimila

IL DATO GIOVINAZZESE

ANCORA 48 DECESSI

IL DATO DELLE ULTIME 24 ORE SUI CONTAGI



AUMENTANO ANCHE I GUARITI

Il contagio non si arresta in Puglia ed anzi avanza, con una percentuale su tamponi effettuati tra le più alte d'Italia. Nella sola giornata di ieri, 27 novembre, sono stati registrati 1.737 nuovi casi di positività al Covid-19 su 9.505 tamponi, pari appunto al 18,27% del totale. I casi sono così distribuiti tra le varie province: 675 in provincia di Bari, 110 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 345 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 11 tamponi facevano invece riferimento a residenti fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 762047 test, dai quali sono emersi complessivamente 50738 contagi.Preoccupa il dato dei decessi, sempre alto per quanto accaduto in Puglia da marzo sino ad oggi. Dopo i 52 morti registrati giovedì, ieri se ne sono purtroppo contati altri 48, 15 nella sesta provincia, 10 nel foggiano, 8 nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, 8 nel tarantino 3 nel brindisino, 3 nel Basso Salento e un casi ha riguardato un residente fuori regione. Dal principio dell'emergenza sanitaria in Puglia sono morte per Covid o per cause da esso dipendenti direttamente 1.402 persone, 380 nel barese, 4 a Giovinazzo.I pugliesi attualmente positivi al virus Sars CoV2 sono pertanto 36.417, di cui 1.855, 67 in più rispetto a giovedì, ricoverate in ospedale. Il 94.9% (34.562 persone) si sta curando in isolamento domiciliare. 201 pazienti lottano purtroppo in terapia intensiva.Le notizie incoraggianti tuttavia ci sono e riguardano i casi di pazienti che hanno sconfitto il virus. Si tratta di ben 231 persone nelle ultime 24 ore, che portano il totale regionale a 12.919.