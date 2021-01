Covid, aumentano i ricoverati nelle terapie intensive in Puglia

QUASI 1500 NUOVI CONTAGI

27 DECESSI

LA SITUAZIONE GIOVINAZZESE

Aumentano i ricoverati negli ospedali pugliesi per il Covid-19. È quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dalla Regione Puglia.Nella nostra regione ci sono stati nelle ultime ore 14 ricoveri in subintensiva (sono 1.376 posti letto occupati)e in terapia intensiva lottano 175 pazienti, 12 in più rispetto all'ultimo rilevamento.Nella giornata di ieri, 9 gennaio, è stato reso noto che a fronte di 10.880 tamponi effettuati in regione, sono stati 1.499 i test che hanno dato esito positivo al Sars CoV2, pari al 13,74% del totale. Si tratta di un dato nettamente superiore alla media nazionale, attestatasi sull'11,60%. I nuovi contagiati sono così suddivisi per provincia di residenza:494 Area Metropolitana di Bari272 Provincia di Taranto248 Provincia di Foggia181 Provincia di Lecce161 Provincia Bat127 Provincia di Brindisi11 residenti fuori regione5 casi di provincia di residenza non notaI casi di infezione da Coronavirus riscontrati dall'inizio della pandemia in Puglia sono ben 100.451.Ancora morti in Puglia per il Covid-19. Nella giornata di ieri registrati ben 27 decessi: 10 nel barese, 6 in provincia di Taranto, 5 nella Bat, 2 in Capitanata, 2 nel brindisino, 2 nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2648. Di questi 811 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Nessun aggiornamento sugli attualmente positivi, che a Giovinazzo dovrebbero ancora essere 186. Da inizio pandemia si sono ammalate 457 persone, 265 sono i guariti e purtroppo 7 le vittime.