Covid: a Giovinazzo 122 positivi. Ieri in Puglia registrati 29 decessi e 1215 casi

Altri 29 morti in Puglia



La situazione attuale in regione

Gli aggiornamenti su Giovinazzo lasciano sperare: gli attualmente positivi al Covid sono infatti scesi a 122. Da inizio pandemia si sono ammalate 627 persone, 437 sono i guariti e purtroppo 9 le vittime, tutte di età compresa tra 57 e 91 anni.Nella nostra regione sono stati registrati altri 29 morti: 13 in Capitanata, 9 nel barese, 9 nel tarantino. Due decessi registrati nei giorni scorsi nella Bat sono stati riclassificati e riattribuiti (all'Area Metropolitana di Bari). Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 3360 e 1077 di essi vivevano nell'Area Metrpolitana di Bari.Il dato regionale racconta di altri 1215 contagiati scoperti nelle scorse ore su 9887 tamponi effettuati, pari al 12, 28% del totale, un dato nettamente superiore al 5,25% della media nazionale e che ha probabilmente condannato la Puglia a restare in zona arancione un'altra settimana.Attualmente in Puglia ci sono 51.026 positivi al Sars CoV2 e di questi 49.442 (440 in meno rispetto all'ultimo rilevamento) sono in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale sono 1584 e 168 tra di essi lottano in terapia intensiva.Buono il dato sui guariti, ancora in salita: da inizio pandemia sono 73.013, ben 1590 nelle ultime ore.