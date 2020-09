Covid, 3 morti e 143 nuovi casi. 55 infetti un'azienda a Polignano, uno all'Ipercoop di Molfetta

Le dichiarazioni dei direttori generali delle Asl pugliesi

Nuova impennata dei contagi in Puglia nelle ultime ore. Sono stati bensebbene a fronte di 3.590 tamponi. Di questi nuovi casi, 74 riguardano l'Area Metropolitana di Bari, 33 il tarantino, 12 la Capitanata, 10 la Bat, 3 il leccese e 2 sono di provenienza non nota. I contagiati totali sono 6.042.Asl Bt, Alessandro Delle Donne«5 casi sono contatti stretti di positivi registrati nei giorni scorsi e 3 sono casi sintomatici. Su altri 2 casi è in corso indagine epidemiologica a cura del Dipartimento di Prevenzione».Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone«Dei casi positivi registrati in provincia di Brindisi, due sono contatti stretti di casi già accertati. Il terzo, invece, è una persona che ha manifestato sintomi riconducibili a una infezione da Coronavirus ed è stata sottoposta a tampone su indicazione del medico di medicina generale. Gli altri riguardano l'attività di sorveglianza epidemiologica nell'azienda di Polignano a Mare (Bari)».Asl Foggia, Vito Piazzolla«I nuovi casi positivi in provincia di Foggia sono 10. Di questi: 3 sono contatti di casi già noti; 2 sono persone rintracciate durante l'attività di screening; 2 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 3 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale».Sale ancora il numero dei morti per Covid-19 in Puglia. Nella giornata di ieri, 8 settembre, si sono registrati 3 nuovi decessi (2 nel barese) ed il totale da inizio pandemia è salito aDi questi, 160 riguardano l'Area Metropolitana di Bari, una vittima era giovinazzeseDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 331919 test. 4154 pazienti sono risultati guariti (17 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi sono quindi 1321 (8 a Giovinazzo?La Asl non ha ancora comunicato nulla su eventuali negativizzazioni), il 12.8% dei quali è ricoverato in ospedale (170) mentre l'87.2% (1151 persone) è in isolamento domiciliare. Sei pazienti sono al momento in terapia intensiva.