Covid-19: sono 22 i morti registrati nelle ultime ore in Puglia

Il dato pugliese

La situazione a Giovinazzo

Per un riallineamento dei dati relativi al tarantino, la Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore ben 22 decessi a causa del Covid-19 e 18 di essi fanno riferimento ad un ricalcolo riferito proprio alla provincia ionica. Nel barese i morti sono stati invece 2, 1 nella Bat ed un nel Basso Salento. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 6635. Di seguito il riepilogo:2270 Area Metropolitana di Bari1509 Provincia di Foggia1020 Provincia di Taranto717 Provincia Bat670 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIn Puglia calano ancora gli attualmente positivi. Nelle ultime 24 ore siano stati 68 i casi emersi dall'analisi di 5382 tamponi effettuati, pari all',1,26 del campione totale. Tuttavia coloro i quali sono ancora alle prese col virus è sceso a 4501 (811 in meno rispetto a giovedì), mentre 4334 di essi si sta curando a casa. In ospedale sono ricoverate 167 pazienti (-14) e 15 sono coloro i quali lottano in terapia intensiva.I guariti nelle scorse ore sono stati invece 857 e quindi il totale dei pugliesi che hanno superato la malattia da inizio emergenza sanitaria è salito a 242011.Sono 4 i positivi a Giovinazzo, col dato cristallizzato al 21 giugno. Le vittime sono state 17, con 7 decessi nel 2020 e 10 nel 2021, mentre i guariti sono stati 1211 su 1232 persone che hanno contratto il virus da inizio emergenza sanitaria.