Covid, 22 i ricoverati in terapia intensiva in Puglia

Decessi

La situazione a Giovinazzo

Sono 22 i ricoverati in terapia intensiva nei reparti Covid pugliesi, dato sostanzialmente stabile, come quello dei posti letto occupati nei nostri ospedali (128 nei reparti, se si escludono i pazienti in condizioni critiche).Nella giornata di Ferragosto sono stati registrati 11.910 tamponi, i cui esiti hanno fatto emergereda Sars CoV2, pari all'1,54% del campione totale. Da inizio epidemia si sono ammalati 259.682 pugliesi e 248.792 pazienti sono guariti (82 nelle ultime ore). Di seguito il riepilogo:96552 Area Metropolitana di Bari45947 Provincia di Foggia40106 Provincia di Taranto28656 Provincia di Lecce26563 Provincia Bat20508 Provincia di Brindisi915 residenti fuori regione435 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia vi sono quindi 4208 positivi al virus (101 in più rispetto a sabato) e 4058 sono coloro i quali si stanno curando a casa.La Puglia ha fatto registrarea Ferragosto ed il computo delle vittime è salito a 6682. Questa la suddivisione delle vittime per provincia di residenza:2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi40 residenti fuori Regione24 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo racconta di 10 attualmente positivi al virus (soprattutto giovani sotto i 40 anni). Da inizio emergenza sanitaria sono 1244 i giovinazzesi infettati dal virus, 1221 coloro i quali sono guariti e 17 le vittime complessive.