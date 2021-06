Covid: 2 morti, 90 nuovi contagi e 886 guariti in Puglia nelle ultime ore

La situazione in Puglia

La Puglia ha fatto registrare nelle scorse ore 2 decessi a causa del Covid-19, nessuno nel barese. Le due vittime risiedevano una nel Basso Salento e l'altra nel tarantino. Il computo delle vittime da inizio pandemia è quindi salito a 6597. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia:2267 Area Metropolitana di Bari1506 Provincia di Foggia1001 Provincia di Taranto713 Provincia Bat666 Provincia di Lecce385 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNelle ultime ore sono emersi 90 contagi dall'analisi di 6844 tamponi, pari all'1,31% del campione totale. Da inizio emergenza sanitaria sono stati infettati dal virus 252651 pugliesi e con le 886 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore, sono saliti a 235823 i pazienti guariti dal Sars CoV2.Attualmente vi sono dunque 10231 positivi in Puglia (798 in meno rispetto a mercoledì) e ben 9994 si stanno curando a casa con sintomi non pesanti. Sono 237 i ricoverati in ospedale, anche questo un dato in discesa (-15). Tra questi purtroppo 20 persone lottano in terapia intensiva.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore. Sino al 9 giugno erano 14 i positivi sul territorio cittadino e 17 le vittime accertate da inizio pandemia.