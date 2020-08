Covid-19, un morto e quattro casi in Puglia. Tre nel barese

LE PAROLE DEL DIRETTORE ASL BARI

UN DECESSO

I CASI GIOVINAZZESI

LA SITUAZIONE ATTUALE, C'È UN NUOVO GUARITO

Sono 4 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime ore e 3 riguardano il barese. Sono emersi dall'analisi di 1.081 tamponi effettuati. Il totale dei pazienti contagiati da inizio pandemia in regione è quindi salito a 4.862.Antonio Sanguedolce, Direttore ASL Bari, ha così commentato i nuovi casi nella Città Metropolitana: «I tre casi sul nostro territorio riguardano una persona di rientro dalla Grecia, una di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell'attività di triage in struttura sanitari».Purtroppo dopo cinque giorni, la Puglia ha fatto registrare un nuovo decesso per Coronavirus ed il macabro totale è salito a 555 (153 nel barese, 1 a Giovinazzo).Sono tutti in buone condizioni i ragazzi rientrati da Malta e poi risultati positivi. Per quelle che sono le informazioni in possesso della nostra redazione, in un solo caso vi erano stati sintomi, che tuttavia si vanno attenuando. Per i sei giovani e i loro contatti mappati dalla ASL resta tuttavia l'obbligo di isolamento domiciliare fino a negativizzazione. A loro ed alle loro famiglie, gli auguri della nostra redazione.Attualmente in Puglia ci sono 325 positivi, di cui 51 (15,7%) ricoverato in ospedale, con un paziente accertato in terapia intensiva. A casa di stanno curando in 274, mentre il numero dei guariti è tornato a salire. Ora sono 3.982, uno in più nelle ultime ventiquattr'ore.