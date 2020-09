Covid-19, un morto e 76 nuovi casi in Puglia. Due a Giovinazzo

Un nuovo decesso

La nuova situazione a Giovinazzo

Il dato pugliese attuale

Nella serata di martedì 15 settembre, la Regione Puglia ha comunicato che sono stati registrati altri 76 contagi da Covid-19, 34 dei quali hanno riguardato la ex provincia barese,Il totale dei nuovi casi è emerso dall'analisi di 1.820 tamponi, un numero decisamente inferiore rispetto ai giorni precedenti. Gli altri casi sono così suddivisi: 26 in Capitanata, 10 nel tarantino, 5 nella Bat e uno nel leccese. Il totale degli infetti da inizio pandemia è salito a 6.586.Purtroppo è stato aggiornato anche il numero dei deceduti per Covid-19. C'è stato infatti una nuova vittima nel tarantino e così il dato attuale è di 573 morti, di cui 161 nella Città Metropolitana di Bari, 1 a Giovinazzo nel marzo scorso.Rincuora la discesa del numero dei contagiati, da 8 a 6 delle ultime ore. A Giovinazzo 4 dei casi di positività emersi in agosto si sono negativizzati e sono quindi guariti dal virus. Ma nelle ultime ore sono emersi altri 2 contagi, i cui contatti stretti sono stati tracciati dall'ASL Bari. Si tratta di persone anch'esse, come accaduto per i precedenti casi, in isolamento domiciliare. A loro gli auguri della comunità per una prontissima guarigione.Gli attualmente positivi in Puglia sono 1.776, tra cui 217 persone ricoverate con sintomi in ospedale ed 8 in terapia intensiva. Si stanno curando a casa 1.559 persone, oltre l'87% dei contagiati. Buone notizie sul fronte dei guariti: sono stati 11 nelle ultime ore ed il totale pugliese è oggi di 4.237 pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle.